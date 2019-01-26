Євросоюз закликав Мадуро оголосити дострокові вибори в Венесуелі

Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

В разі відмови від проведення дострокових виборів ЄС визнає владу Венесуели не легітимною

Європейський союз закликав президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосити дострокові президентські вибори в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву Ради Європи.

Згідно з заявою, Європейський союз засуджує насильство з боку влади Венесуели щодо протестувальників, яке призвело до загибелі активістів.

"Президентські вибори минулого року у Венесуелі не були ні вільними, ні чесними, ні надійними, без демократичної легітимності. Країна терміново потребує уряду, який представлятиме волю народу Венесуели", - заявили у Раді Європи.

Як зазначається, Євросоюз сподівається, що венесуельска влада оголосить про проведення дострокових президентських виборів у країні протягом наступних днів. В разі відмови від дострокових виборів Євросоюз визнає владу Венесуели не легітимною, а лідера опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявили, що вимагають від Мадуро оголошення дострокових президентських виборів протягом наступних 8 днів. Пізніше лідерів Франції та Іспанії підтримали Німецькому уряді.

Додамо, лідер венесуельської опозиції, який оголосив себе тимчасовим президентом країни, Хуан Гуайдо заявив, що дострокові вибори президента Венесуели можуть пройти протягом 6-9 місяців.