Мадуро оголосив про придушення перевороту у Венесуелі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про придушення спроби державного перевороту. Відповідне послання до нації транслювалося на його сторінці в Twitter.

За словами Мадуро, спроба державного перевороту, якою він назвав опозиційні протести, зазнала невдачі. Він також зазначив, що ця спроба була зроблена за ініціативою колишнього мера Каракаса і засновника соціал-демократичної партії "Народна воля" Леопольдо Лопеса.

"Агенти правого крила терористичної партії "Народна воля" спробували здійснити державний переворот. Імперія прагне атакувати і повалити законний уряд, щоб поневолити Венесуелу", - додав Мадуро.

Нагадаємо, напередодні ситуація у Венесуелі вкотре загострилася після того, як опозиційний лідер Хуан Гуайдо закликав прихильників вийти на вулиці з метою повалення Мадуро. Пізніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Мадуро готовий був покинути країну і полетіти на Кубу, але Росія його відмовила.

Пізніше Гуайдо оголосив, що протести з метою повалення Ніколаса Мадуро продовжаться в середу, 1 травня.