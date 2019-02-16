Мадуро має залишити посаду президента Венесуели, - Пенс

Віце-президент США вважає, що Венесуелі потрібен новий лідер

На Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро должен уйти со своего поста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В частности, Пенс отметил, что в Венесуэле должен появиться новый лидер, а Мадуро незаконно занимает пост.

"Николас Мадуро - диктатор без законных претензий на власть. И Николас Мадуро должен уйти", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Мадуро рассказал о секретных переговорах с Госдепом США. Встречи между спецпредставителем Элиоттом Абрамсом и главой МИД Венесуэлы проходили 26 января и 11 февраля. При этом стало известно, что Абрамс озвучил позицию США по поводу отставки Мадуро, даже если действующего президента страны продолжит поддерживать армия.

Ранее самопровозглашенный временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо анонсировал новые массовые акции против Мадуро. На данный момент власти и оппозиция не могут прийти к консенсусу в вопросе доставки гуманитарной помощи. В частности, Гуайдо координирует действия Запада, который пытается доставить лекарства и продовольствие, однако Мадуро отрицает наличие кризиса.