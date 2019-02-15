Мадуро розповів про секретні переговори з Держдепом США

Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Глава МЗС Венесуели зустрічався зі спецпредставником Держдепартаменту двічі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро розповів, що міністр закордонних справ країни Хорхе Арреаса провів секретні переговори зі спецпредставником Державного департаменту США у Венесуелі Еліоттом Абрамсом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Assосiated Press.

В інтерв'ю виданню Мадуро заявив, що глава венесуельського МЗС двічі бачився з Абрамсом в Нью-Йорку. Нібито спецпредставникові Держдепу запропонували приїхати до Венесуели за особистим запрошенням Мадуро, щоб США переконалися в підтримці народом Венесуели "законно обраного президента і уряду".

"Якщо він (Абрамс - ред.) хоче зустрітися, просто скажіть мені, коли, де і як, і я буду там", - заявив Мадуро.

Джерела видання підтвердили заяву Мадуро. Зустрічі між спецпредставником і главою МЗС Венесуели проходили 26 січня та 11 лютого.

При цьому стало відомо, що Абрамс оголосив позицію США з приводу відставки Мадуро, навіть якщо діючого президента країни продовжать підтримувати представники армії.

За словами Абрамса, зустріч офіційних осіб США з посадовими особами Венесуели, включаючи самого Мадуро, можлива заради обговорення плаов за його відходу з поста президента.

Нагадаємо, у Венесуелі 10 лютого почалися масштабні цивільно-військові навчання, які очолив президент Ніколас Мадуро.