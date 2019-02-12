Гуайдо анонсував нові масові акції у Венесуелі проти Мадуро

Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

Мітингарі вимагатимуть відкрити кордони для гуманітарної допомоги

У Венесуелі прихильники опозиції планують вийти на вулиці міст, щоб продовжити тиск на президента Ніколаса Мадуро і закликати його пустити до країни гуманітарні конвої. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Так, масові акції очікуються сьогодні.

"Ми повернемося на вулиці, щоб вимагати відкриття кордонів для гуманітарної допомоги. Ми врятуємо більше 300 тисяч венесуельців, які нині перебувають під загрозою голодної смерті", - зазначив Хуан Гуайдо у своєму Twitter.

Зазначимо, що зараз офіційна влада та опозиція не можуть дійти консенсусу у питанні доставки гуманітарної допомоги. Зокрема, Гуайдо координує дії західних партнерів, які намагаються доставити ліки і продовольство для населення Венесуели, а Мадуро заявляє, що ніякої кризи немає та засуджує надання допомоги.

Нагадаємо, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо не виключає військового втручання Сполучених Штатів у ситуацію у країні.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку лютого у столиці Венесуели пройшла багатотисячна акція на підтримку тимчасово виконуючого обов'язки президента країни Хуана Гуайдо.

Додамо, депутати Європарламенту проголосували за те, щоб визнати опозиційного лідера Венесуели Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом країни.