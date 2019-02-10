У Мадриді відбулася акція протесту проти переговорів з Каталонією

Фото: протести в Мадриді (twitter.com/UnitedWorldInt)

В протесті взяли участь понад 45 тисяч осіб

Сьогодні, 10 лютого, у Мадриді (Іспанія) відбулася масштабна акція протесту проти політики прем'єр-міністра країни Педро Санчеса у відношенні Каталонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lavanguardia.

Як повідомляється, понад 45 тисяч осіб вийшли на вулиці Мадриду, щоб взяти участь у протесті організованому Консервативною партією, центристською партією "Громадяни" та крайньою правою "Вокс".

Зазначається, що учасники акції протестували проти політики Санчеса щодо переговорів з урядом Каталонії. Опозиція розцінила подібний крок уряду як "зраду Іспанії" і закликала провести позачергові загальні вибори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іспанії має розпочатися судовий розгляд справ проти 12 каталонських чиновників та активістів за звинуваченням у повстанні проти держави через організацію референдуму про незалежність Каталонії.

Крім того, у жовтні повідомлялося, що в Іспанії постануть перед судом 18 колишніх лідерів руху за незалежність Каталонії.

Додамо, іспанський суд присудив колишнім членам каталонського уряду повернути понад 10 мільйонів євро державних коштів, витрачених на опитування про незалежність Каталонії у 2014 році.