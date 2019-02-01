В Іспанії судитимуть 12 колишніх лідерів Каталонії наступного тижня

Ілюстративне фото (chronicle.gi)

Офіційну дату розгляду поки не оголошують

В Іспанії має розпочатися судовий розгляд справ проти 12 каталонських чиновників та активістів за звинуваченням у повстанні проти держави через організацію референдуму про незалежність Каталонії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання The Times.

Вказано, що судовий розгляд розпочнеться на наступному тижні.

"Я готовий отримати довгий строк ув'язнення, якщо ми будемо засуджені, але я вважаю, що нас визнають невинними", - заявив один із прибічників незалежності Каталонії Жорді Санчес в інтерв’ю виданню.

Так, суд має відбутися у Мадриді. При цьому офіційну дату розгляду поки не оголошують.

Зазначимо, що обвинувачені вже 16 місяців перебувають за гратами.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що в Іспанії постануть перед судом 18 колишніх лідерів руху за незалежність Каталонії.

Як писало РБК-Україна, генпрокуратура Іспанії у листопаді дещо пом'якшила звинувачення проти лідерів каталонського руху за незалежність, які у даний час знаходяться під вартою.

Додамо, іспанський суд присудив колишнім членам каталонського уряду повернути понад 10 мільйонів євро державних коштів, витрачених на опитування про незалежність Каталонії у 2014 році.