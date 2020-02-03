У Мадриді екстрено сів літак з 130 пасажирами

В іспанській столиці Мадриді екстрено сів літак з 130 пасажирами через часткове руйнування шасі і двигуна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Відомо, що борт AC837 вилетів з аеропорту Мадрида в Торонто, але незабаром повернувся через технічні несправності.

За інформацією Reuters, частина шасі Boeing 767 відірвалася і потрапила у двигун. Це сталося через півгодини після зльоту.

Нагадаємо, за кілька годин до інциденту з бортом Air Canada в тому ж аеропорту Мадрида виявили присутність безпілотників в безпосередній близькості від злітно-посадкових смуг. Тому аеропорт тимчасово призупинив роботу і перенаправив рейси, що прибувають в інші міста.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія SkyUp Airlines з 1 лютого призупинить виконання регулярних рейсів у Шарджі (ОАЕ) із Запоріжжя, Львова і Харкова. Призупинення польотів пов'язана з продовженням заборони виконання польотів у повітряному просторі Ірану та Іраку, введеного Державіаслужбою України з 9 січня поточного року.

Як повідомляло РБК-Україна, президент "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) Євген Дихне заявив, що відновлення рейсів в Іран після атаки на літак, в результаті якого загинули 176 людей, навіть не розглядається.