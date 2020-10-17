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Маас заявив, що "Північний потік-2" буде добудований, але не назвав дату

Автор: Максим Зайченко

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудовано, попри позицію США. При цьому точної дати він не назвав.

Про це Маас розповів в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Глава МЗС Німеччини додав, що США є

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Нагадаємо, газопровід "Північний потік-2" має на меті з'єднання Росії та Німеччини через Балтійське море. Київ виступає проти цього газопроводу, адже він ставить під загрозу транзит газу через Україну, який щорічно приносить держбюджету близько 3 млрд доларів.

Також РБК-Україна писало, що США працюють над створенням коаліції проти "Північного потоку-2". При цьому повідомлялося, що за відмову від санкцій проти будівництва газопроводу Німеччина запропонувала США угоду.

Крім цього, зупинку будівництва підтримала прем'єр-міністр Данії, зазначивши, що завжди була проти "Північного потоку-2".

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