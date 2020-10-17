Маас заявив, що "Північний потік-2" буде добудований, але не назвав дату

Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудовано, попри позицію США. При цьому точної дати він не назвав.

Про це Маас розповів в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Я припускаю, що "Північний потік - 2" буде добудований. Питання в тому, коли. Ми визначаємо нашу енергетичну політику та енергопостачання тут, в Європі", - заявив він.

Глава МЗС Німеччини додав, що США є другим за величиною імпортером російської важкої нафти у світі. Цей факт, за його словами, в Європі не критикують.

"Ми не критикуємо той факт, що США більш ніж удвічі збільшили імпорт нафти з Росії торік і тепер є другим за величиною імпортером російської важкої нафти у світі. США реалізують своє право на незалежну енергетичну політику. Ми теж так робимо", - сказав Маас.

Нагадаємо, газопровід "Північний потік-2" має на меті з'єднання Росії та Німеччини через Балтійське море. Київ виступає проти цього газопроводу, адже він ставить під загрозу транзит газу через Україну, який щорічно приносить держбюджету близько 3 млрд доларів.

Також РБК-Україна писало, що США працюють над створенням коаліції проти "Північного потоку-2". При цьому повідомлялося, що за відмову від санкцій проти будівництва газопроводу Німеччина запропонувала США угоду.

Крім цього, зупинку будівництва підтримала прем'єр-міністр Данії, зазначивши, що завжди була проти "Північного потоку-2".