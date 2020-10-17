Маас заявил, что "Северный поток-2" будет достроен, но не назвал дату

Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точную дату он не назвал.

Об этом Маас рассказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Я предполагаю, что "Северный поток - 2" будет достроен. Вопрос в том, когда. Мы определяем нашу энергетическую политику и энергоснабжение здесь, в Европе", - заявил он.

Глава МИД Германии добавил, что США являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. Этот факт, по его словам, в Европе не критикуют.

"Мы не критикуем тот факт, что США более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. США реализуют свое право на независимую энергетическую политику. Мы тоже так делаем", - сказал Маас.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" имеет целью соединение России и Германии через Балтийское море. Киев выступает против этого газопровода, ведь он ставит под угрозу транзит газа через Украину, который ежегодно приносит госбюджету около 3 млрд долларов.

Также РБК-Украина писало, что США работают над созданием коалиции против "Северного потока-2". При этом сообщалось, что за отказ от санкций против строительства газопровода Германия предложила США сделку.

Кроме этого, остановку строительства поддержала премьер-министр Дании, отметив, что всегда была против "Северного потока-2".