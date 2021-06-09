RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Маас про завершення "Північного потоку-2": прив'язане до транзиту газу територією України

Автор: Дмитро Левицький, Юлія Струк

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що завершення будівництва "Північного потоку-2" прив'язане до транзиту газу територією України. Позиція ФРН у цьому питанні залишається незмінною.

Про це він заявив у ході прес-конференції.

"Завершення проекту "Північний потік-2" прив'язане до того, щоб транзит газу відбувався через українську територію і надалі. Саме тому ми вклали багато зусиль, щоб підписати в кінці 2019 року угоду про продовження транзиту. Наша позиція залишиться незмінною", - запевнив міністр.

Нагадаємо, Маас також запевнив, що Берлін усвідомлює всі ризики, з якими може зіткнутися Україна після запуску газопроводу "Північний потік-2". За його словами, ФРН допоможе їх знизити.

Як писало РБК-Україна, раніше міністр закордонних справ ФРН заявив, що в Берліні розраховують на конкретний прогрес в переговорах з США по "Північному потоку-2" і продовжити договір про транзит газу через Україну.

Так, глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні в Берліні зустрінеться з радником німецького канцлера з питань зовнішньої політики Яном Хеккер. На зустрічі обговорять проект "Північний потік-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України транзит газаПівнічний потік-2Гайко Маас