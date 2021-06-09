Німеччина продовжить переговори з США щодо "Північного потоку-2" на поточному тижні

США і Німеччина продовжать переговори по газопроводу "Північний потік-2" на поточному тижні. У Берліні розраховують на конкретний прогрес у них до серпня і продовжити договір про транзит газу через Україну..

Про це виступаючи в Бундестазі повідомив глава МЗС Німеччини Хайко Маас .

"Німеччина і США проведуть подальші переговори по "Північному потоку-2" на поточному тижні", - сказав Маас.

За його словами, мета цих переговорів - "досягти дійсно конкретного прогресу" по газопроводу до серпня поточного року.

Глава МЗС Німеччини зазначив, що на переговорах з США буде піднята тема продовження транзиту газу через Україну. "Федеральний канцлер (Ангела Меркель - ред.) Чітко дала зрозуміти російському президенту, що це є умовою для того, щоб проєкт "Північний потік-2" міг реалізовуватися за планом", - додав він.

Маас підкреслив, що Німеччина буде вести переговори про те, щоб транзитний контракт з Україною був продовжений". "Ми хочемо, щоб газ транспортувався через Україну на довгостроковій основі", - уточнив дипломат.