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Німеччина запевнила Україну, що допоможе знизити ризики від "Північного потоку-2"

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Берлін, Середа 09 червня 2021 17:43
Німеччина запевнила Україну, що допоможе знизити ризики від "Північного потоку-2" Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас запевнив, що Берлін усвідомлює всі ризики, з якими може зіткнутися Україна після запуску газопроводу "Північний потік-2". Міністр запевнив, що ФРН допоможе їх знизити.

Про це в ході прес-конференції заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі зі своїм німецьким колегою.

"Я отримав чіткі запевнення, що Німеччина усвідомлює всі ризики для України від цього проєкту ("Північний потік-2" - Ред.) і хоче допомогти Україні їх зменшити", - сказав Кулеба.

Міністр висловив співчуття у розходженні позицій Києва і Берліна по "Північному потоку-2".

Маас своєю чергою заявив, що завершення будівництва газопроводу прив'язане до транзиту газу по території України. "Саме тому ми вклали багато зусиль, щоб підписати в кінці 2019 угоду про продовження транзиту. Наша позиція залишиться незмінною", - підкреслив глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, раніше Маас заявив, що в Берліні розраховують на конкретний прогрес в переговорах з США по "Північному потоку-2" і продовжити договір про транзит газу через Україну.

Нагадаємо, напередодні телеканал Fox News повідомив про те, що американська компанія BGR Group, яка лобіює будівництво "Північного потоку-2", сприяла утвердженню кандидатури Ентоні Блінкена на пост держсекретаря США.

Як повідомляло РБК-Україна, глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні в Берліні зустрінеться з радником німецького канцлера з питань зовнішньої політики Яном Хеккер. На зустрічі обговорять проєкт "Північний потік-2".

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