Маас про завершення "Північного потоку-2": прив'язане до транзиту газу територією України

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що завершення будівництва "Північного потоку-2" прив'язане до транзиту газу територією України. Позиція ФРН у цьому питанні залишається незмінною.

Про це він заявив у ході прес-конференції.

"Завершення проекту "Північний потік-2" прив'язане до того, щоб транзит газу відбувався через українську територію і надалі. Саме тому ми вклали багато зусиль, щоб підписати в кінці 2019 року угоду про продовження транзиту. Наша позиція залишиться незмінною", - запевнив міністр.

Нагадаємо, Маас також запевнив, що Берлін усвідомлює всі ризики, з якими може зіткнутися Україна після запуску газопроводу "Північний потік-2". За його словами, ФРН допоможе їх знизити.

Як писало РБК-Україна, раніше міністр закордонних справ ФРН заявив, що в Берліні розраховують на конкретний прогрес в переговорах з США по "Північному потоку-2" і продовжити договір про транзит газу через Україну.

Так, глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні в Берліні зустрінеться з радником німецького канцлера з питань зовнішньої політики Яном Хеккер. На зустрічі обговорять проект "Північний потік-2".