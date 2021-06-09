Маас о завершении "Северного потока-2": привязано к транзиту газа по территории Украины

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что завершение строительства "Северного потока-2" привязано к транзиту газа по территории Украины. Позиция ФРГ в этом вопросе остается неизменной.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

"Завершение проекта "Северный поток-2" привязано к тому, чтобы транзит газа происходил через украинскую территорию и в дальнейшем. Именно поэтому мы вложили много усилий, чтобы подписать в конце 2019 года соглашение о продлении транзита. Наша позиция останется неизменной", - заверил министр.

Напомним, Маас также заверил, что Берлин осознает все риски, с которыми может столкнуться Украина после запуска газопровода "Северный поток-2". По его словам, ФРГ поможет их снизить.

Как писало РБК-Украина, ранее министр иностранных дел ФРГ заявил, что в Берлине рассчитывают на конкретный прогресс в переговорах с США по "Северному потоку-2" и продлить договор о транзите газа через Украину.

Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня в Берлине встретится с советником немецкого канцлера по вопросам внешней политики Яном Хеккер. На встрече обсудят проект "Северный поток-2".