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Маас о завершении "Северного потока-2": привязано к транзиту газа по территории Украины

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Украина, Среда 09 июня 2021 17:54
Маас о завершении "Северного потока-2": привязано к транзиту газа по территории Украины Фото: глава МИД Германии Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Дмитрий Левицкий, Юлия Струк

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что завершение строительства "Северного потока-2" привязано к транзиту газа по территории Украины. Позиция ФРГ в этом вопросе остается неизменной.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

"Завершение проекта "Северный поток-2" привязано к тому, чтобы транзит газа происходил через украинскую территорию и в дальнейшем. Именно поэтому мы вложили много усилий, чтобы подписать в конце 2019 года соглашение о продлении транзита. Наша позиция останется неизменной", - заверил министр.

Напомним, Маас также заверил, что Берлин осознает все риски, с которыми может столкнуться Украина после запуска газопровода "Северный поток-2". По его словам, ФРГ поможет их снизить.

Как писало РБК-Украина, ранее министр иностранных дел ФРГ заявил, что в Берлине рассчитывают на конкретный прогресс в переговорах с США по "Северному потоку-2" и продлить договор о транзите газа через Украину.

Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня в Берлине встретится с советником немецкого канцлера по вопросам внешней политики Яном Хеккер. На встрече обсудят проект "Северный поток-2".

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Новости Украины Энергетика транзит газа Северный поток-2 Хайко Маас
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