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У Туреччині співробітника німецького МЗС запідозрили в шпигунстві

Новини » Політика     21.11.2019 - 08:57
У Туреччині співробітника німецького МЗС запідозрили в шпигунстві
Фото: посольство Німеччини в Туреччині (з відкритих джерел)

Юрист посольства Німеччини був затриманий турецькими правоохоронцями

У середу, 20 листопада, стало відомо про те, що у вересні турецькі правоохоронці затримали співробітника посольства Німеччини за підозрою у шпигунстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомили ряд німецьких видань, турецькі правоохоронці звинувачують затриманого юриста німецького посольства у шпигунській діяльності. У Туреччині вважають, що юрист збирав інформацію для надання політичного притулку деяким громадянам Туреччини.

У Німеччині побоюються, що під час затримання правоохоронці могли вилучити в адвоката дані та документи щодо 50 громадян Туреччини, які подавали заявки на отримання політичного притулку, серед них переважно курдські активісти або прибічники проповідника Мухаммеда Гюлена.

У німецькому МЗС наголосили, що наполегливо працюють для того, щоб дізнатися більше про звинувачення, які висувають їхньому співробітнику, а також намаються домогтися його звільнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці Туреччини затримали 25 родичів вбитого ватажка терористичної організації "Ісламська держава" Абу-Бакра аль-Багдаді. Спецоперації з затримання родичів бойовика проходили відразу в кількох провінціях країни. Частина затриманих була арештована, решту депортують.

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