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Маас застеріг від нового раунду гонки ядерних озброєнь

Берлін, Четвер 06 серпня 2020 08:17
Маас застеріг від нового раунду гонки ядерних озброєнь
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Він вважає, що ядерне роззброєння застопорилося

Напередодні 75-ї річниці з дня атомного бомбардування японського міста Хіросіма, здійсненої США в 1945 році, міністр закордонних справ ФРН Хайко Мас застеріг від нового раунду гонки ядерних озброєнь. Він зазначив, що нові технології провокують дисбаланс в світі.

Про це пише DW.

За його словами, сьогодні Північна Корея за допомогою можливих розробок ядерної зброї кидає виклик всій світовій спільноті. У зв'язку з цим відчувається необхідність "нового імпульсу до контролю над озброєннями і ядерного роззброєння".

"Ядерне роззброєння застопорилося. Нові технології призводять до небезпечних дисбалансів. Світ ніколи не повинен забувати про те, що трапилося в Хіросімі, і кілька днів по тому - в Нагасакі, і чому це сталося", - сказав Маас.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки сподіваються на угоду з Російською Федерацією і Китаєм про обмеження всіх ядерних озброєнь.

РБК-Україна писало, що міністри оборони держав НАТО ухвалили рішення не розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі.

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