ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Маас предостерег от нового раунда гонки ядерных вооружений

Берлин, Четверг 06 августа 2020 08:17
Маас предостерег от нового раунда гонки ядерных вооружений
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Он считает, что ядерное разоружение застопорилось

В канун 75-й годовщины со дня атомной бомбардировки японского города Хиросима, осуществленной США в 1945 году, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас предостерег от нового раунда гонки ядерных вооружений. Он отметил, что новые технологии провоцируют дисбаланс в мире.

Об этом пишет DW.

По его словам, сегодня Северная Корея посредством возможных разработок ядерного оружия бросает вызов всему мировому сообществу. В связи с этим ощущается необходимость "нового импульса к контролю над вооружениями и ядерному разоружению".

"Ядерное разоружение застопорилось. Новые технологии приводят к опасным дисбалансам. Мир никогда не должен забывать о том, что случилось в Хиросиме, и несколько дней спустя - в Нагасаки, и почему это произошло", - сказал Маас.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки надеются на соглашение с Российской Федерацией и Китаем об ограничении всех ядерных вооружений.

РБК-Украина писало, что министры обороны государств НАТО приняли решение не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ядерное оружие
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь