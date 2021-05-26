У Меркель підтвердили, що не дозволять поставки зброї Україні
Уряд Німеччини під керівництвом Ангели Меркель дотримується заборонної політики експорту озброєнь і не видає дозволів на його постачання Україні. У Берліні підкреслили, що виступають за політичне вирішення військового конфлікту на Донбасі.
Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.
"У контексті України ми не видаємо дозволів на постачання озброєнь. Я можу говорити за чинний уряд - поки його термін повноважень не закінчився - позиція не зміниться", - сказав Зайберт, коментуючи заяву співголови партії" зелених "Роберта Хабека, який виступив за постачання Україні"оборонних озброєнь для самозахисту".
Представник німецького уряду додав, що Берлін виступає за політичне вирішення збройного конфлікту на Донбасі, основу якого повинні скласти "Мінські угоди". За словами Зайберта, Німеччина надає Україні дипломатичну, економічну і політичну підтримку.
Нагадаємо, в кінці квітня Україна направила владі Німеччини список озброєнь, які вона б хотіла отримати для захисту Чорноморського узбережжя. У переліку були присутні системи протиракетної оборони.
Берлін тоді відмовився від цих постачання. За даними газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, проти постачання виступив глава МЗС ФРН Хайко Маас.
Міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер у свою чергу заявила, що займає відкриту позицію в питанні поставок зброї Україні. При цьому зазначалося, що в християнсько-демократичному союзі проте немає єдності з цього питання.