Маас назвав одну з причин виходу РФ і США з ракетного договору

За словами Мааса, Китай теж має стати частиною договору про роззброєння

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал одну из причин выхода Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки из договора о ракетах средней и малой дальности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel am Sonntag.

По словам Мааса, одной из причин выхода России и США из ракетного договора является отсутствие Китая в любых соглашениях по разоружению или контролю над вооружением.

"У Китая свобода действий, будут вооружаться и другие страны - Северная Корея, Пакистан, Индия", - подчеркнул он.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства считает, что Китай должен участвовать в сделках, которые касаются вооружения.

"Если Пекин отказывается от контроля, то это не должно означать конец дискуссии. Китай должен занять место за столом переговоров. Мы должны оказывать давление", - подчеркнул Маас.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о приостановке ракетного договора. Указ вступает в силу со дня его подписания - 4 марта.

Кроме того, в начале февраля на сайте Государственного департамента США было опубликовано официальное заявление о намерение США выйти из договора о ракетах.

Как писало РБК-Украина ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен втягиваться в новую гонку вооружений и размещать новые ядерные ракеты в ЕС в ответ на нарушения РФ ракетного договора.