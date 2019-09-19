Маас та Лавров обговорили виконання "формули Штайнмайєра"

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим щодо виконання "формули Штайнмайєра" для вирішення ситуації на сході України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Росії.

Як повідомляється, глави зовнішньополітичних відомств обговорили шляхи реалізації рішень попередніх нормандських зустрічей щодо закріплення так званої "формули Штайнмайєра", а також розведення сил та засобів в Петровському та Золотому на Донбасі.

Крім того, Маас та Лавров розглянули ситуацію з відмовою української сторони погоджуватися з виконанням умов "формули Штайнмайєра" на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.

"Домовилися залишатися в тісному контакті для забезпечення безумовного виконання Мінського комплексу заходів з урегулювання ситуації в Україні", - додали в МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона на переговорах ТКГ у Мінську висунула умови імплементації "формули Штайнмайєра". Київ наполягає, що передумовою виконання "формули" повинне бути повне припинення вогню на Донбасі та ряд інших умов.

Пізніше в Кремлі заявили, що умови України щодо імплементації "формули Штайнмайєра" суперечать домовленостям, які були раніше досягнуті на переговорах радників країн-учасниць нормандського формату.