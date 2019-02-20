Маас: Німеччина не забуде тисячі українців, які вийшли на Революцію Гідності

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

У Німеччині нагадали про загиблих на Революції Гідності активістів

Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини нагадало про тисячі українок та українців, які вийшли на протест в Києві у 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС Німеччини з посиланням на заяву глави МЗС Хайка Мааса.

Також у Німеччині нагадали про загиблих на Революції Гідності активістів. Маас запевнив, що Німеччина і надалі стоятиме на боці українців.

"П'ять років тому тисячі українок та українців вийшли на вулиці. Їхня участь у Майдані задля вільної, демократичної і суверенної України коштувала понад ста протестувальникам життя. Ми не забудемо завзяття і надії тисяч українців, які боролися за вільну, демократичну, суверенну Україну", - йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, також посольство США в Україні вшанувало пам'ять Небесної Сотні, загиблих під час протестів на Революції Гідності активістів. У посольстві заявили, що США ніколи не визнають зазіхання Росії на території України.

Вчора міжнародна неурядова, некомерційна організація Amnesty International заявила, що за 5 років немає жодного відчутного прогресу в розслідуваннях справ Майдану На думку правозахисників, українська система кримінального правосуддя не тільки не вирішила питання з переслідуванням колишніх і нинішніх співробітників правоохоронних органів, але і "пручався і перешкоджало" правосуддя.