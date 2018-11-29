Гройсман і Штайнмайер обговорили посилення санкцій проти РФ

Фото: Володимир Гройсман і Франк-Вальтер Штайнмайер (twitter.com/VGroysman)

Гройсман і Штайнмайер відзначили, що санкційна політика проти РФ повинна посилюватися

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер обговорили політику санкцій щодо Росії і ситуацію з проектом газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

В ході сьогоднішньої зустрічі Гройсман і Штайнмайер відзначили, що санкційна політика проти РФ повинна посилюватися, а ситуації, подібні атакам в Азовському морі, повинні одержувати чітку і жорстку міжнародну реакцію.

За словами Гройсмана, Німеччина є важливим партнером України. Також під час зустрічі сторони розглянули питання будівництва газопроводу "Північний потік-2", який є гібридною зброєю проти Європейського союзу.

Крім того, прем'єр-міністр України підкреслив відсутність довіри до гарантій Москви, оскільки Росія неодноразово демонструвала схильність до шантажу і використання енергетичних інструментів впливу на догоду своїм політичним амбіціям. У зв'язку з цим транзитний шлях виключно через Україну залишається єдиним альтернативним варіантом забезпечення енергетичної незалежності європейських країн.

Також відзначимо, що сторони обговорили співпрацю в економічній сфері та план уряду в контексті реформування економіки та формування антикорупційної політики.

Нагадаємо, вчора на засіданні фракції "Християнсько-демократичного союзу Німеччини" і "Християнсько-соціального союзу в Баварії" з участю канцлера Ангели Меркель прийнято документ, що визначає стратегію розвитку партнерства Німеччини і України на найближчі роки. У документі говориться, що "Північний потік-2" буде використовуватися РФ для розширення можливостей дестабілізації України. У документі також констатується, що газопровід "розколює європейських трансатлантичних партнерів".