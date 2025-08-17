Мятный - хит лета! Дарья Билодид очаровала модным образом: как повторить (фото)

Дарья Билодид покорила образом в мятном цвете

Спортсменка поделилась фотографией в летнем образе, который сразу вызвал волну комплиментов.

Платье и обувь

Для прогулки по городу она выбрала вязаное платье в мятном оттенке, который ассоциируется с легкостью, спокойствием и беззаботностью.

Материал наряда с легким мерцанием добавляет изысканности, а крой с открытой спиной и боковыми вырезами - смелости.

Прекрасно подошли под платье белые шлепанцы в белом цвете и минималистическом стиле.

Какой образ выбрала Дарья Билодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Аксессуары

На фото можно разглядеть стильные часы с серебристым ремешком, браслет и серьги-гвоздики, которые добавили статусности и элегантности.

Изюминкой аутфита стала маленькая светлая сумка на цепочке. Такие компактные модели уже несколько сезонов остаются фаворитами среди модников. Они сочетают удобство и красоту.

Аксессуары добавляют образу завершенности и делают его универсальным, поэтому они должны обязательно должны присутствовать в вашем арсенале.

Прическа

Билодид собрала волосы в длинную косу, которую украсила маленьким цветком в тон мятного платья. Так она подчеркнула легкость и романтичность своего наряда.

В то же время такой вариант укладки практичный и удобный, что идеально соответствует активному образу жизни.

Макияж

Чемпионка подчеркнула свою естественную красоту легким макияжем, добавив выразительности глазам.

Как создать акценты в образе (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Как повторить модный образ Билодид

Выберите наряд пастельного или мятного оттенка с интересными вырезами.

Дополните образ минималистичными аксессуарами - серьги, кулоны, часы.

Добавьте компактную сумку для завершенности.

Для прически подойдет легкая коса или собранные волосы, чтобы акцент оставался на платье.

Отдайте предпочтение естественному макияжу.

Как повторить образ Билодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)