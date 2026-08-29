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"Мяч на стороне США": у Зеленского рассказали, на каком этапе находится Drone Deal

14:26 29.08.2026 Сб
2 мин
Следующий шаг в рамках соглашения должна сделать американская сторона
aimg Мария Науменко
"Мяч на стороне США": у Зеленского рассказали, на каком этапе находится Drone Deal Фото: дроны (Getty Images)
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Соглашение Drone Deal между Украиной и США перешло на этап выбора американской стороной украинских дронов для дальнейшего тестирования в США в рамках договоренностей.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал во время встречи с журналистами, передает РБК-Украина.

По словам Палисы, за направление Drone Deal отвечает Рустем Умеров. Сейчас процесс находится на этапе, когда американская сторона должна определиться с наиболее интересующими ее украинскими беспилотниками.

"У нас есть ответственное лицо за все это направление – это Рустем Умеров", – отметил заместитель руководителя ОП.

В то же время Палиса подчеркнул, что сейчас инициатива фактически перешла в США.

"В настоящее время, насколько мне известно в силу моей вовлеченности в процесс, мяч на поле Соединенных Штатов", - сказал он.

Украинская сторона предоставила американцам возможность выбрать определенные типы дронов для последующего тестирования. Речь идет о конкурсном отборе, в рамках которого разные производители могут представить свои разработки.

"Им дали возможность отобрать определенные типы интересующих их дронов на конкурсной основе. Они их тестируют", - пояснил Палиса.

Таким образом, украинские производители получили возможность передать свои образцы США. После испытаний американская сторона должна определиться, какие беспилотники ее интересуют.

"Разным производителям обеспечена возможность предоставить эти образцы в Соединенные Штаты. А там дальше дело по выбору американцев", - добавил замруководителя ОП.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон близки к заключению соглашения Drone Deal. По его словам, документ предусматривает сотрудничество в сфере производства беспилотников, а также строительство крупного завода на территории США.

Украина заключила уже девять соглашений в формате Drone Deals, в работе находится еще около 15 международных договоров.

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