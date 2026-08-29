"Мяч на стороне США": у Зеленского рассказали, на каком этапе находится Drone Deal

Соглашение Drone Deal между Украиной и США перешло на этап выбора американской стороной украинских дронов для дальнейшего тестирования в США в рамках договоренностей.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал во время встречи с журналистами, передает РБК-Украина .

По словам Палисы, за направление Drone Deal отвечает Рустем Умеров. Сейчас процесс находится на этапе, когда американская сторона должна определиться с наиболее интересующими ее украинскими беспилотниками.

"У нас есть ответственное лицо за все это направление – это Рустем Умеров", – отметил заместитель руководителя ОП.

В то же время Палиса подчеркнул, что сейчас инициатива фактически перешла в США.

"В настоящее время, насколько мне известно в силу моей вовлеченности в процесс, мяч на поле Соединенных Штатов", - сказал он.

Украинская сторона предоставила американцам возможность выбрать определенные типы дронов для последующего тестирования. Речь идет о конкурсном отборе, в рамках которого разные производители могут представить свои разработки.

"Им дали возможность отобрать определенные типы интересующих их дронов на конкурсной основе. Они их тестируют", - пояснил Палиса.

Таким образом, украинские производители получили возможность передать свои образцы США. После испытаний американская сторона должна определиться, какие беспилотники ее интересуют.

"Разным производителям обеспечена возможность предоставить эти образцы в Соединенные Штаты. А там дальше дело по выбору американцев", - добавил замруководителя ОП.