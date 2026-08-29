"Мяч на стороне США": у Зеленского рассказали, на каком этапе находится Drone Deal
Соглашение Drone Deal между Украиной и США перешло на этап выбора американской стороной украинских дронов для дальнейшего тестирования в США в рамках договоренностей.
Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал во время встречи с журналистами, передает РБК-Украина.
По словам Палисы, за направление Drone Deal отвечает Рустем Умеров. Сейчас процесс находится на этапе, когда американская сторона должна определиться с наиболее интересующими ее украинскими беспилотниками.
"У нас есть ответственное лицо за все это направление – это Рустем Умеров", – отметил заместитель руководителя ОП.
В то же время Палиса подчеркнул, что сейчас инициатива фактически перешла в США.
"В настоящее время, насколько мне известно в силу моей вовлеченности в процесс, мяч на поле Соединенных Штатов", - сказал он.
Украинская сторона предоставила американцам возможность выбрать определенные типы дронов для последующего тестирования. Речь идет о конкурсном отборе, в рамках которого разные производители могут представить свои разработки.
"Им дали возможность отобрать определенные типы интересующих их дронов на конкурсной основе. Они их тестируют", - пояснил Палиса.
Таким образом, украинские производители получили возможность передать свои образцы США. После испытаний американская сторона должна определиться, какие беспилотники ее интересуют.
"Разным производителям обеспечена возможность предоставить эти образцы в Соединенные Штаты. А там дальше дело по выбору американцев", - добавил замруководителя ОП.
В конце июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон близки к заключению соглашения Drone Deal. По его словам, документ предусматривает сотрудничество в сфере производства беспилотников, а также строительство крупного завода на территории США.
Украина заключила уже девять соглашений в формате Drone Deals, в работе находится еще около 15 международных договоров.