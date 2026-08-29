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"М'яч на боці США": у Зеленського розповіли, на якому етапі перебуває Drone Deal

14:26 29.08.2026 Сб
2 хв
Наступний крок у межах угоди має зробити американська сторона
aimg Марія Науменко
"М'яч на боці США": у Зеленського розповіли, на якому етапі перебуває Drone Deal Фото: дрони (Getty Images)
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Угода Drone Deal між Україною та США перейшла до етапу вибору американською стороною українських дронів для подальшого тестування у США в межах домовленостей.

Про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів під час зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна.

За словами Паліси, за напрямок Drone Deal відповідає Рустем Умєров. Наразі процес перебуває на етапі, коли американська сторона має визначитися з українськими безпілотниками, які її найбільше цікавлять.

"У нас є відповідальна особа за весь цей напрямок - це Рустем Умєров", - зазначив заступник керівника ОП.

Водночас Паліса наголосив, що зараз ініціатива фактично перейшла до США.

"Нині, наскільки мені відомо в силу моєї залученості до процесу, м'яч на полі Сполучених Штатів", - сказав він.

Українська сторона надала американцям можливість обрати певні типи дронів для подальшого тестування. Йдеться про конкурсний відбір, у межах якого різні виробники можуть представити свої розробки.

"Їм дали можливість відібрати певні типи дронів, які їх цікавлять, на конкурсній основі. Вони їх тестують", - пояснив Паліса.

Таким чином, українські виробники отримали можливість передати свої зразки до США. Після випробувань американська сторона має визначитися, які саме безпілотники її цікавлять.

"Різним виробникам забезпечено можливість надати ці зразки до Сполучених Штатів. А там далі справа за вибором американців", - додав заступник керівника ОП.

Наприкінці липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ та Вашингтон близькі до укладання угоди Drone Deal. За його словами, документ передбачає співпрацю у сфері виробництва безпілотників, а також будівництво великого українського заводу на території США.

Наразі Україна уклала вже дев'ять угод у форматі Drone Deals, у роботі перебуває ще близько 15 міжнародних договорів.

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