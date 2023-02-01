Февраль начнется со снега. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Сегодня, 1 февраля, в большинстве областей Украины ожидается периодически снег и мокрый снег, на юге - преимущественно облачно, а в Запорожской области возможны небольшие осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

Ветер в столице будет порывистым, с северо-запада, днем 0..+2 градуса.

"В Киеве февраль начнется снегом, мокрым снегом. На дорогах либо снежная каша, либо гололед - уважаемые водители, очень осторожно!" - написала она.

Днем предполагается +1...+4 градуса, на севере, северо-востоке и в Карпатах 0-3 градуса мороза.

Как сообщалось, Киев 31 января засыпает снегом. Водителей просят не уезжать в город без необходимости.

Напомним, ранее синоптики рассказали украинцам, какую погоду им ожидать в феврале 2023 года. Так, в следующем месяце средняя температура воздуха будет колебаться от -3 мороза до +2 градусов тепла.

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