Люксембург выделит деньги на закупку американского оружия для Украины, - премьер

Он отметил, что Люксембург решил присоединиться к механизму PURL. Таким образом участников программы, в рамках которой для Украины покупают американское оружие, будет уже девять.

Фриден подчеркнул, что Люксембург не планирует покрывать весь пакет для Украины на 500 миллионов долларов в одиночку и намерен найти партнеров. При этом премьер-министр не раскрыл, какую именно сумму готова внести страна.

"Мы профинансируем пакет совместно с другими странами, которые нам еще предстоит определить, пакет уже доступного вооружения, в основном американского, который мы предоставим Украине", - добавил он.

Следует отметить, что Бельгия недавно сообщила о выделении 100 миллионов евро, а Канада (500 млн долларов), Германия (500 млн долларов) и Литва (30 млн долларов) уже внесли свои средства в механизм PURL в августе.

Кроме того, Нидерланды ранее летом пообещали оплатить полный пакет на 500 миллионов долларов, тогда как Дания, Норвегия и Швеция заявили о намерении совместно профинансировать еще один транш на такую же сумму.

Финляндия и Великобритания также проявили интерес к этой инициативе, но пока не объявили размеры возможных вкладов.