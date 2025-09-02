Люксембург выделит деньги на закупку американского оружия для Украины, - премьер

Люксембург присоединиться к программе закупки американского оружия для Украины. Страна готова выделить на это средства.
Об этом заявил премьер Люксембурга Люк Фриден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Он отметил, что Люксембург решил присоединиться к механизму PURL. Таким образом участников программы, в рамках которой для Украины покупают американское оружие, будет уже девять.
Фриден подчеркнул, что Люксембург не планирует покрывать весь пакет для Украины на 500 миллионов долларов в одиночку и намерен найти партнеров. При этом премьер-министр не раскрыл, какую именно сумму готова внести страна.
"Мы профинансируем пакет совместно с другими странами, которые нам еще предстоит определить, пакет уже доступного вооружения, в основном американского, который мы предоставим Украине", - добавил он.
Следует отметить, что Бельгия недавно сообщила о выделении 100 миллионов евро, а Канада (500 млн долларов), Германия (500 млн долларов) и Литва (30 млн долларов) уже внесли свои средства в механизм PURL в августе.
Кроме того, Нидерланды ранее летом пообещали оплатить полный пакет на 500 миллионов долларов, тогда как Дания, Норвегия и Швеция заявили о намерении совместно профинансировать еще один транш на такую же сумму.
Финляндия и Великобритания также проявили интерес к этой инициативе, но пока не объявили размеры возможных вкладов.
Напомним, ранее посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявлял, что его страна передает Украине оружие, которое может поражать более удаленные цели на территории России.
При этом президент Украины Владимир Зеленский недавно заявлял, что рассчитывает, что страны Европы будут выделять по 1 млрд евро в месяц на закупку американского оружия в рамках механизма PURL.