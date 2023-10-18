ua en ru
Ср, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинка Снигур на характере пробилась в четвертьфинал Transylvania Open

Клуж-Напока, Среда 18 октября 2023 14:59
UA EN RU
Украинка Снигур на характере пробилась в четвертьфинал Transylvania Open Фото: Дарья Снигур выиграла два матча в Клуже (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Отечественная теннисистка Дарья Снигур в трех сетах одолела немку Анну-Лену Фридзам во втором круге соревнований в Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Transylvania Open, 2-й раунд

Снигур – Фридзам – 2:1 (6:0, 1:6, 6:4)

21-летняя украинка шокировала уверенностью в первой партии. Снигур просто уничтожила оппонентку, закрыв сет всего за 21 минуту. Более того, она не отдала Фридзам ни одного гейма, оформила три брейка и повесила "баранку" более опытной теннисистке.

Впрочем, немка быстро опустила Снигур на землю. Во второй партии украинская теннисистка проиграла на собственной подаче во втором гейме и предоставила Фридзам гандикап. Она им вполне воспользовалась. Позволив Снигур оформить обратный брейк, четвертая ракетка Германии ответила своим спуртом и сравняла счет по сетам.

Наконец решающий сет ознаменовался качелями. Украинка то вела 2:0, то позволила Фридзам сравнять счет (2:2). Но постепенно Снигур завладела инициативой полностью. Завершить матч она могла еще в десятом гейме, но немка отыграла два матчбола. Но на своей подаче остановить украинскую теннисистку не сумела.

В следующем круге Снигур встретится с победительницей противостояния Корпач – Барредж. Поединок немецкой и британской теннисисток запланирован на четверг, 19 октября. Призовой фонд турнира в Клуже составил свыше 250 тысяч долларов.

К слову, накануне Завацкая победой в Монастире прервала серию неудач в 1,5 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование
МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ