RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Людмила Киченок в паре с латышкой стартовала с победы в Мексике

Фото: Людмила Киченок продолжит выступления в Гвадалахаре (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с Еленой Остапенко одолела сопротивление пары Хао-Чин Чань и Луцие Градецкой на турнире в мексиканской Гвадалахаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Guadalajara Open Akron, парный разряд, женщины, 1/16 финала

Чань/Градецка – Л. Киченок/Остапенко – 0:2 (4:6, 1:6)

Украинско-латвийский дуэт справился с соперницами за два сета. К середине стартовой партии Киченок из Остапенко подошли с отставанием из-за проигранной собственной подачи (2:3). Однако в этот момент они добавили, заиграли увереннее и с двумя брейками закрыли сет за 40 минут.

Во втором же борьбе вообще не получилось. Четыре (!) гейма украинка с латышкой взяли под "ноль", в том числе один из них – на подаче Чань и Градецкой. Дважды Киченок и Остапенко побеждали в трех геймах подряд, а их путь к победе оппонентки сумели приостановить всего раз за 24 минуты.

В следующем круге пара украинки и латвийки встретится с дуэтом чешки Фрухвиртовой и эстонки Канепи. Матч запланирован на 21 октября. Известны и потенциальные соперницы в четвертьфинале – чешская пара Крейчикова/Синякова.

Ранее украинка Цуренко объявила о досрочном завершении сезона-2022. Опытная теннисистка решила всерьез полечить травмированный локоть. Лечение будет консервативным – без оперативного вмешательства.

К слову, украинка Калинина улучшила позиции в обновленном рейтинге WTA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис