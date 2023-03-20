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Людмила Киченок обновила национальный рекорд в парном рейтинге WTA

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Киев, Понедельник 20 марта 2023 12:55
Людмила Киченок обновила национальный рекорд в парном рейтинге WTA Фото: Людмила Киченок (справа) с Еленой Остапенко из Латвии (facebook.com/WilsonTennis)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжила прогресс в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA) среди соревнующихся в парном разряде профессионалок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

30-летняя украинка через неделю поднялась вверх на одну позицию в рейтинге. Теперь она занимает 7-е место в списке сильнейших.

Людмила Киченок набрала 4520 рейтинговых очков. За год она сыграла 22 турнира в паре. Привычной напарницей украинской теннисистки стала латышка Елена Остапенко. Впрочем, периодически она выходит в корте вместе с сестрой Надеждой, соотечественницей Катариной Завацкой или представительницей Казахстана Анной Данилиной.

Актуальная позиция Киченок – лучший результат в истории украинского тенниса в парном разряде. Предыдущий рекорд тоже принадлежал теннисистке, которая в прошедшие 7 дней сыграла два поединка в дуэте с Остапенко (1 победа, 1 поражение).

Ранее дуэт украинок закрепился в топ-40 одиночного рейтинга WTA. Первой ракеткой осталась Калинина (28-е место), а ее соотечественница Костюк поднялась на две позиции вверх (38-е). В первую сотню классификации также попали Цуренко и Байндль.

Людмила Киченок обновила национальный рекорд в парном рейтинге WTA

К слову, украинка Свитолина получила уайлд-кард на Charleston Open в Южной Каролине.

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