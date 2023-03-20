Людмила Киченок обновила национальный рекорд в парном рейтинге WTA

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

30-летняя украинка через неделю поднялась вверх на одну позицию в рейтинге. Теперь она занимает 7-е место в списке сильнейших.

Людмила Киченок набрала 4520 рейтинговых очков. За год она сыграла 22 турнира в паре. Привычной напарницей украинской теннисистки стала латышка Елена Остапенко. Впрочем, периодически она выходит в корте вместе с сестрой Надеждой, соотечественницей Катариной Завацкой или представительницей Казахстана Анной Данилиной.

Актуальная позиция Киченок – лучший результат в истории украинского тенниса в парном разряде. Предыдущий рекорд тоже принадлежал теннисистке, которая в прошедшие 7 дней сыграла два поединка в дуэте с Остапенко (1 победа, 1 поражение).

Ранее дуэт украинок закрепился в топ-40 одиночного рейтинга WTA. Первой ракеткой осталась Калинина (28-е место), а ее соотечественница Костюк поднялась на две позиции вверх (38-е). В первую сотню классификации также попали Цуренко и Байндль.