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Калинина и Костюк обновили персональные рекорды в рейтинге WTA

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Киев, Понедельник 20 марта 2023 10:08
Калинина и Костюк обновили персональные рекорды в рейтинге WTA Фото: Марта Костюк удержалась в топ-40 мирового тенниса (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк поднялись вверх по классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Обе украинки сохранили места в топ-40 рейтинге. Они установили новые личные карьерные ориентиры.

Калинина в течение недели поднялась на одну позицию. Теперь первая ракетка Украины занимает 28-е место, имея в активе 1452 рейтинговых очка. На две ступени поднялась Костюк. Молодая киевлянка набрала 1245 пунктов и теперь идет 38-й.

В первой сотне рейтинга удержались еще две украинки. Немалый прогресс продемонстрировала Леся Цуренко. Опытная теннисистка взлетела на 14 позиций вверх (81-е место). В свою очередь Катерина Байндль потеряла две ступеньки (84-я позиция).

Бесспорным лидером классификации WTA осталась Ига Свентек. Польская теннисистка набрала 9975 очков. Идущая второй белорусrf Арина Соболенко отстала более чем на 3 тысячи пунктов. Замкнула тройку сильнейших Джессика Пегула из США (5605 очков).

Калинина и Костюк обновили персональные рекорды в рейтинге WTA

К слову, украинка Свитолина получила уайлд-кард на Charleston Open в Южной Каролине.

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