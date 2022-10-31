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Калинина и еще две украинки лишились позиции в топ-100 рейтинга WTA

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Понедельник 31 октября 2022 17:16
Калинина и еще две украинки лишились позиции в топ-100 рейтинга WTA Фото: Ангелина Калинина удержалась в топ-50 классификации (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина и две ее соотечественницы ухудшили положение в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

25-летняя украинка потеряла две позиции в обновленном рейтинге теннисисток-профессионалок. Теперь уроженка Новой Каховки занимает 49-е место в классификации WTA (1051 очко).

Места в первой сотне сохранили еще две украинских теннисистки. На 76-ю строчку опустилась Марта Костюк, потерявшая семь позиций за неделю (814 очков). Тем временем Даяна Ястремская заняла 99 место (614 пунктов).

Наибольший прогресс продемонстрировала Екатерина Байндль. Опытная теннисистка поднялась вверх сразу на 35 ступенек. В актуальном рейтинге украинка занимает 138 место (455 очков).

В первой десятке классификации обошлось без изменений. Безоговорочным лидером рейтинга WTA осталась Ига Свентек. Полька набрала 10335 пунктов. Дополнили тройку туниска Онс Жабер и Джессика Пегула (США).

Калинина и еще две украинки лишились позиции в топ-100 рейтинга WTA

К слову, в субботу Надежда Киченок в паре вылетела в полуфинале турнира в Мексике.

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Марта Костюк Даяна Ястремская Теннис
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