Проверки показывают масштабные проблемы в агросекторе, которые не являются случайностью, а результатом отсутствия контроля со стороны оккупационных властей.

Массовые нарушения в агросекторе

В Крыму зафиксированы системные нарушения при использовании токсичных химикатов.

По итогам инспекций 2025 года, проведенных Азово-Черноморским управлением Сельхознадзора РФ, нарушения выявлены в 23 из 25 проверенных случаев.

Такой показатель демонстрирует не единичные сбои, а фактическую потерю контроля над аграрной сферой на оккупированной территории.

Бездействие оккупационной администрации

Оккупационные власти были осведомлены о проблеме еще до официальных проверок.

Сигналы о массовых нарушениях поступали в начале сельскохозяйственного сезона, в частности, в садах, виноградниках и овощных хозяйствах.

Однако реагирование было намеренно отложено, поскольку местные чиновники не желали останавливать производственные циклы и срывать планы по сбору урожая, активно позиционируемого как "успех импортозамещения".

Итоги дополнительных проверок

Все дополнительные инспекции, проведенные на основе риск-ориентированного подхода и согласованные оккупационной прокуратурой Крыма, также выявили нарушения.

Это подтверждает системный характер проблемы и отсутствие должного контроля над безопасностью применения химикатов в агросекторе полуострова.