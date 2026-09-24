Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли

Главное Система Hydra : позволяет управлять до пяти оптоволоконными дронами с одного пульта, уже применяется подразделениями и тестируется с удаленным управлением через Starlink.

: позволяет управлять до пяти оптоволоконными дронами с одного пульта, уже применяется подразделениями и тестируется с удаленным управлением через Starlink. Закупки по ТТХ : в 3DTech поддерживают принцип, но подчеркивают необходимость прозрачных критериев оценки качества, а не только цены.

: в 3DTech поддерживают принцип, но подчеркивают необходимость прозрачных критериев оценки качества, а не только цены. Вызовы зимы : энергетика, финансирование на грани бюджетных лет и истощение команды – три риска, которые компания готовится преодолевать.

: энергетика, финансирование на грани бюджетных лет и истощение команды – три риска, которые компания готовится преодолевать. Ожидания от Минобороны: предсказуемость контрактования, скорость решений и реальное влияние военных на формирование требований к продукции.

Закупки по ТТХ: чего ждет 3DTech

Переход на закупки по тактико-техническим характеристикам стал одним из главных узлов напряжения между Минобороны и оборонной промышленностью этим летом.

По условиям репарационного кредита Евросоюза на военную технику средства разрешено тратить только через тендеры, а готовить ТТХ для этих тендеров должны были специально созданные центры компетенции – общая структура Минобороны и Генштаба.

Проблема заключалась в том, что эти центры так и не были полноценно запущены: за полгода удалось подготовить только четыре ТТХ на четыре типа средств, и отрасль открыто предупреждала о риске срыва поставок зимой.

Ситуацию частично разблокировали в августе: после встречи Минобороны с производителями ведомство согласовало подавляющее большинство характеристик и передало их Агентству оборонных закупок, хотя полной синхронизации между Генштабом и Минобороны на этом не достигнуто.

CEO 3DTech Алексей Жулинский считает сам принцип закупки по ТТХ правильным: производители должны конкурировать по цене, характеристикам и качеству, а государство – получать продукцию, которая реально соответствует потребностям Сил обороны.

Фото: Алексей Жулинский (3DTech)

Для компании обновление тактико-технических характеристик само по себе не является проблемой – в 3DTech постоянно совершенствуют дроны на основе опыта фронта и адаптируют производство под новые задачи. В то же время, по словам Жулинского, важно, как именно будет оцениваться соответствие заявленным характеристикам.

"Конкуренция не должна сводиться только к наименьшей цене, ведь стабильность характеристик серийной продукции зависит от качества компонентов, производства и тестирования", – отметил CEO 3DTech.

Он добавил, что для масштабирования производства нужны понятные правила, достаточное время на подготовку и понимание перспективы заказов – особенно если речь идет о модификации уже имеющегося изделия под новые требования.

Слишком короткий срок, по словам Жулинского, может повлиять на качество и стабильность характеристик, а значит потребует дополнительного времени на доработку и тестирование.

"Мы готовы участвовать в таком формате и адаптировать продукцию под новые требования. Но конечной целью должна быть не просто закупка по наименьшей цене, а своевременное обеспечение военных качественными дронами, которые стабильно соответствуют заявленным ТТХ", – подытожил он.

Вызовы зимы: энергетика, финансирование и люди

Говоря о вызовах на зиму, Жулинский выделил риск одновременного усиления сразу нескольких проблем.

Первая – энергетика и безопасность: компания должна быть готовой к перебоям с электроснабжением, дополнительным расходам на тепло и в целом более сложным условиям работы, при этом устойчивость предприятия зависит не только от самой компании, но и от стабильности поставщиков и логистики.

Вторая проблема – финансирование на переходе между бюджетными годами. По словам CEO, производителям важно заблаговременно понимать, какие заказы ждут в начале следующего года, ведь производство не может остановиться на несколько месяцев: нужно платить зарплаты, содержать мощности, закупать компоненты.

Третья – люди.

"Длительная работа в условиях войны, которая продолжается уже 12 год, истощает команду, а зимой еще добавляются бытовые трудности. Поэтому мы уже сейчас приоритетно думаем о том, как обеспечить команде возможность стабильно работать при разных сценариях развития ситуации", – рассказал Жулинский.

Отдельно он выделил готовность продукции к зимним условиям – это, по его словам, нужно проверять заблаговременно, учитывая в требованиях к продукции, тестировании, контроле качества и обратной связи с военными.

Четыре вызова оборонного производства

Жулинский выделил четыре основных вызова для отрасли: безопасность, люди, предсказуемость заказов и зависимость от импортных компонентов.

Безопасность производства, по его словам, начинается с защиты людей: укрытия, энергетическая устойчивость, возможность восстановить работу после чрезвычайной ситуации требуют значительных инвестиций и системного сотрудничества бизнеса и государства.

Второй вызов – кадры, что пересекается с предыдущим списком.

"Отрасль уже ощущает дефицит инженеров, технологов, работников производства – как опытных, так и тех, кого можно обучить под потребности конкретного производства – и сильных руководителей. Производители конкурируют между собой за людей, а подготовка нового специалиста занимает время", – отметил CEO.

По его словам, эти треки идут параллельно с обучением и развитием людей внутри отрасли и привлечением ветеранов, которые имеют практический опыт и понимание потребностей фронта. В то же время работодатели должны создавать условия для их работы, а система – адаптироваться под потребности ветеранов, а не требовать от них подстраиваться под нее.

Фото: дроны 3DTech (Лев Шевченко, РБК-Украина)

В сотрудничестве с государством ключевой Жулинский назвал предсказуемость.

"Нам нужно понимание объемов, сроков и финансирования хотя бы на полгода вперед. Это позволяет ответственно нанимать людей, инвестировать в оборудование и планировать закупки", – говорит собеседник.

Четвертый вызов – компоненты. Для направления 3DTech особенно важно оптоволокно, а зависимость от ограниченного круга зарубежных поставщиков создает риски для всей отрасли. Локализация и развитие украинских поставщиков, по мнению CEO, должны быть частью долгосрочной промышленной политики.

Ожидания от министра Хмары

Евгений Хмара возглавил Минобороны 19 августа 2026 года, получив поддержку 312 голосов Верховной Рады по представлению президента Владимира Зеленского. До назначения генерал-майор и кадровый спецназовец СБУ около месяца исполнял обязанности министра – правительство назначило его врио 17 июля, после отставки Михаила Федорова.

С августа 2025 года Хмара возглавлял центр специальных операций "Альфа" СБУ, а с января 2026-го был врио главы Службы безопасности.

По оценкам отрасли по состоянию на середину сентября, первый месяц работы нового министра получил неоднозначные отзывы: часть участников рынка отмечает восстановленный диалог с ассоциациями производителей и назначение Анны Гвоздяр отдельным заместителем по вопросам ОПК, тогда как другие предостерегают, что Хмаре будет сложно продолжить масштабную трансформацию закупочной системы, начатую его предшественником.

Полноценную оценку работы Евгения Хмары Жулинский обещает давать по конкретным результатам.

"Для меня как производителя это скорость принятия решений, предсказуемость контрактования и качество обеспечения военных", – отметил он.

Ожидания от команды министра, по словам CEO 3DTech, вполне практичные: регулярный диалог с производителями, понятные правила закупок, своевременное финансирование и внимание к защите предприятий и сохранению специалистов.

"Очень важно, чтобы военные имели реальное влияние на формирование потребностей и оценку продукции. Их опыт должен быстро доходить до производителя и учитываться в решениях государства", – подчеркнул Жулинский.

"Для меня показатель успеха министра – стабильность системы, в которой военные вовремя получают необходимое, а производители могут планировать свою работу", – подытожил CEO 3DTech.

В 3DTech ожидают последовательности: бизнес планирует инвестиции на годы, поэтому работающие механизмы должны сохраняться и совершенствоваться во время кадровых изменений.

Как работает система управления группой дронов Hydra

В 3D-Tech сейчас сосредоточены преимущественно на оптоволоконных дронах, хотя параллельно ведется и разработка перехватчиков. Ключевой продукт направления – система управления группой дронов на оптоволокне, которая позволяет одновременно подключать до пяти бортов и управлять ими с одного пульта или распределять управление между тремя пультами.

"Мы разработали систему управления группой дронов на оптоволокне с возможностью ввода пяти стримов, подключения к пяти бортам и управления либо с одного пульта, либо есть возможность подключения к трем пультам. Здесь есть разработанное собственное ПО", – рассказал Илья Филимонов.

Фото: станция управления (Лев Шевченко, РБК-Украина)

Также есть возможность включить детекцию, чтобы распознать цель. Есть запись видеостримов, а также подключение дополнительного оборудования – дополнительных мониторов, чтобы операторы могли подключать любое устройство, которое им удобно: монитор или очки. И возможность быстрого переключения между всеми бортами с помощью горячих клавиш.

По словам собеседника, станция уже доступна для приобретения военными на маркетплейсах Brave1 Market и DOT-Chain. Перед передачей подразделениям разработчики вместе с основателем компании выезжали на боевое тестирование, и сейчас станцию использует уже ряд различных подразделений.

Технически решение построено так: к самой станции и модему подключается до пяти оптоволоконных кабелей, а каждый борт получает собственный ID, что позволяет выводить пять отдельных видеопотоков одновременно.

"За счет того, что у каждого борта есть собственный номер, присвоенный ему ID, можно выводить пять видеопотоков отдельных – и за счет этого она работает", – пояснил представитель 3DTech.

Фото: дрон на оптоволокне в воздухе (Лев Шевченко, РБК-Украина)

Что касается дальности бортов, Филимонов отметил, что кодифицированы дроны на 15, 20, 23 и 30 километров.

Среди задач, для которых применяется система, – групповая засада и параллельный полет на одну цель, когда первый пилот вскрывает цель (в частности, для противодействия средствам маскировки, которые массово применяет враг), а второй непосредственно атакует.

Возможность подключения нескольких бортов также позволяет приблизиться к логистическим маршрутам и сократить время поражения целей. По словам Филимонова, спрос на такие многобортовые решения выше, чем на единичные дроны, так как цифровая система дает лучшее качество изображения и позволяет одновременно с поражением цели проводить доразведку.

Система также мониторит качество оптоволоконной связи.

"Если у них будет поврежден порт, или повреждено волокно, или катушка, или плохо вставлены коннекторы – это будет видно еще перед полетом, и они смогут быстро это устранить за счет мониторинга бюджета линии", – пояснил разработчик.

В настоящее время станцию готовят к боевому тесту с удаленным управлением через Starlink.

"Сама наземная станция может быть в любой точке мира. На позиции нужно, чтобы кто-то вынес станцию, далее к ней подключается пилот – ему нужен только хороший интернет, и он может удаленно из любой точки управлять этими дронами", – рассказал Филимонов.

Представитель 3DTech добавил, что договоренность с бригадами уже достигнута и испытание запланировано на этой же неделе.

По словам собеседника, компания производит десятки таких станций в месяц. В систему также встроено распознавание целей – техники и людей, – которое постоянно дообучается на видеозаписях, присланных военными.

"Детекция распознает и указывает в процентном соотношении, насколько система уверена, что это человек или техника. Это военные используют для засады: если система что-то распознает, отправляется сообщение, на каком именно борту и когда произошло распознавание – возможно, даже со звуковым оповещением для пилота, если включить соответствующую настройку", – рассказал Филимонов.

В Украине такого решения компания больше не видела. В доступных источниках не видели и у врага решения для групповой засады.

В мае 2024 года 3DTech запустила серийное производство оптоволоконных дронов, а уже осенью они показали результат на поле боя. Для постепенного отказа от китайского сырья в 3DTech начали использовать итальянскую оптику. Это волокно тоньше и позволяет увеличивать боевую часть дронов.

"Оно легче и эластичнее к заломам. У него показатели намного лучше, чем у китайского волокна", – рассказал Филимонов.

Возникает вопрос – есть ли риск, что оптоволокно пятерки дронов перепутается между собой при старте? "Да, такой риск существует – как и риск заломов или обрывов кабеля", – говорит Филимонов.

Собеседник объясняет, что оптоволокно – это физическая линия связи, поэтому на его работу влияют не только характеристики комплекса, но и организация полета и условия прокладки волокна. Резкие маневры, пересечение траекторий или контакт волокна с препятствиями создают дополнительную механическую нагрузку и могут привести к его повреждению.

По словам Филимонова, дополнительные риски могут возникать из-за неправильной прокладки волокна на маршруте – например, в случае механического повреждения транспортом или другими объектами. Также на состояние и работу волокна могут влиять погодные условия.

"Именно поэтому после получения комплекса подразделение проходит обучение с нашими пилотами. Мы объясняем не только возможности "Гидры", в частности одновременную работу до пяти бортов, но и особенности ее эксплуатации. Правильная организация запуска, прокладки волокна и полетов помогает минимизировать такие риски”, – объясняет Илья Филимонов.

Что касается перехватчиков, то их разработка, по словам собеседника, не приостановлена: команда регулярно выезжает на полигонные тесты, и в ближайшее время планируется их применение с некоторыми подразделениями. В то же время решения против вражеских реактивных дронов реактивного типа пока не разрабатываются – по словам Филимонова, это будет уже следующая итерация, тогда как сейчас система ориентирована на противодействие обычным ударным дронам.