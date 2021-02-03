Будь-які дії проти України отримають законну відповідь, - Подоляк

Фото: Михайло Подоляк (facebook com mpodolyak)

Будь-яка діяльність проти України отримає законну відповідь з боку чинної влади. Зокрема, пов'язана з підтримкою окупаційних структур та фінансована з Росії.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк.

За його словами, після запровадження санкцій проти нардепа Тараса Козака і трьох телеканалів за російську пропаганду одному з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медвечуку "варто подумати про своє майбутнє".

"Після 2014 року пан Медведчук думав, мабуть, що зможе обманювати всіх і завжди, використовуючи в тому числі й фактично фіктивних власників своїх компаній. Але всіх і завжди обманювати не вдасться. Будь-яка діяльність, спрямована проти України і пов'язана з підтримкою окупаційних структур або контролем з боку держави-агресора, буде отримувати законну відповідь", - додав Подоляк.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Тараса Козака, який є номінальним власником телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik. Крім заборони на мовлення телеканалів в ефірі, санкції передбачають блокування активів і так далі.

Також стало відомо, що накладено санкції й на літаки Медведчука і Козака, які вони використовували для прямих перельотів до Росії.