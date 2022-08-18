Будь-яка шкода ЗАЕС - самогубство. Генсек ООН закликав до демілітаризації станції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, яке наводить CNN .

За словами Гутерріша, зараз необхідно терміново підписати угоду, яка відновить цивільний статус Запорізької АЕС і гарантуватиме її безпеку.

"Ми повинні сказати все як є - будь-який потенційна шкода ЗАЕС - це самогубство", - підкреслив він.

Він також додав, що Україна зможе забезпечити безпеку можливої місії співробітників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС за умови згоди Києва і Москви.

"Ми повинні докласти всіх зусиль для того, щоб об'єкти станції або її околиці не стали метою військових операцій. Військова техніка і персонал повинні бути виведені з території станції. Необхідно уникати подальшого розгортання сил і техніки на цьому об'єкті. Район повинен бути демілітаризований", - резюмував Гутерріш.