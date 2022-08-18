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Будь-яка шкода ЗАЕС - самогубство. Генсек ООН закликав до демілітаризації станції

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Четвер 18 серпня 2022 20:18
Будь-яка шкода ЗАЕС - самогубство. Генсек ООН закликав до демілітаризації станції Фото: Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Територію Запорізької АЕС необхідно терміново демілітаризувати, оскільки будь-яка шкода станції є самогубством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, яке наводить CNN.

За словами Гутерріша, зараз необхідно терміново підписати угоду, яка відновить цивільний статус Запорізької АЕС і гарантуватиме її безпеку.

"Ми повинні сказати все як є - будь-який потенційна шкода ЗАЕС - це самогубство", - підкреслив він.

Він також додав, що Україна зможе забезпечити безпеку можливої місії співробітників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС за умови згоди Києва і Москви.

"Ми повинні докласти всіх зусиль для того, щоб об'єкти станції або її околиці не стали метою військових операцій. Військова техніка і персонал повинні бути виведені з території станції. Необхідно уникати подальшого розгортання сил і техніки на цьому об'єкті. Район повинен бути демілітаризований", - резюмував Гутерріш.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Львові завершилася тристороння зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша.

Більш детально про її підсумки можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Зустріч Зеленського з Ердоганом і Гутеррешем: всі подробиці".

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Запорожская АЭС ООН Антоніу Гутерріш
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