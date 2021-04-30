Будь-який шантаж чи тиск Москви не змінить стратегічний курс України в НАТО, - Хомчак

За його словами, Москва все частіше переходить до “гри м'язами” та прямого шантажу України за відсутності інших методів впливу.

"Незважаючи на поточне часткове відведення деяких частини російських підрозділів від кордонів України до пунктів постійної дислокації, ми не виключаємо повторення подібної практики у майбутньому", - сказав Хомчак.

Він додав, що будь-який шантаж чи тиск східних і північних сусідів не здатний змінити стратегічний курс України.

"Більше того, в останні роки ми бачимо суттєве зростання кількості прихильників серед населення України вступу до Альянсу в усіх без виключення регіонах нашої держави. Сьогодні в країні найвищий за часів новітньої історії рівень підтримки населенням вступу до НАТО", - зазначив Хомчак.