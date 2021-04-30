Любой шантаж или давление Москвы не изменит стратегический курс Украины в НАТО, - Хомчак

По его словам, Москва все чаще переходит к “игре мускулами” и прямому шантажу Украины при отсутствии других методов воздействия.

"Несмотря на текущий частичный отвод некоторых части российских подразделений от границ Украины к пунктам постоянной дислокации, мы не исключаем повторения подобной практики в будущем", - сказал Хомчак.

Он добавил, что любой шантаж или давление восточных и северных соседей не способен изменить стратегический курс Украины.

"Более того, в последние годы мы видим существенный рост количества сторонников среди населения Украины вступления в НАТО во всех без исключения регионах нашего государства. Сегодня в стране самый высокий во времена новейшей истории уровень поддержки населением вступления в НАТО", - отметил Хомчак.