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Росія посилює довгострокову військову присутність у Криму, - Міноборони США

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 30 квітня 2021 14:10
Росія посилює довгострокову військову присутність у Криму, - Міноборони США Фото: голова розвідувального управління Міноборони США Скотт Бер’є (wikimedia)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві оборони США повідомили про посилення Росією довгострокової військової присутності у Криму. Присутність очолюваних Росією військ у східній Україні залишається реальним інструментом примусу для Кремля.

Про це заявив очільник Розвідувального управління міоборони США генерал-лейтенант Скотт Беррьє у письмових свідченнях наданих Комітету Сенату США зі збройних сил, повідомляє "Голос Америки".

За його словами, Росія хоче заявити про її рішучість утримувати півострів.

"На Кримському півострові, на додаток до нещодавніх розміщень сил, Москва продовжує посилювати свою довготермінову військову присутність, щоб стримати морські та повітряні операції Заходу", - заявив очільник Розвідувального управління Міноборони США.

Нагадаємо, у Володимира Путіна заявили про високу напругу біля кордону між Україною і Росією.

Зазначимо, Росія почала часткове виведення військ з території тимчасово окупованого Криму, заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Крім того, радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що Росія поверне війська до українських кордонів.

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