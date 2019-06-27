ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ляшко розкритикував "нові обличчя" Зеленського

Новини » Політика    27.06.2019 - 12:03
Ляшко розкритикував "нові обличчя" Зеленського
Фото: Олег Ляшко (прес-служба)

Одним з "нових облич" став Віталій Комарницький

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко розкритикував кадрові пропозиції президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Ляшка у соцмережі Facebook.

Зокрема, Ляшко звернув увагу на кандидатуру на посаду Луганської областної державної адміністрації Віталія Комарницького.

"Щоб ви знали: запропонований Зеленським і погоджений урядом на посаду голови Луганської ОДА Віталій Комарницький був депутатом Луганської облради від партії регіонів і у березні 2014 році голосував за звернення облРади “по допомогу до братнього народу Російський Федерації у разі подальшої ескалації конфлікту”. Отакі нові обличчя!", - написав Ляшко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у закритому режимі проведе співбесіди з кандидатами Зеленського на голів обласних державних адміністрацій.

Раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко назвав вісім кандидатур на голів ОДА, внесених від Офісу Зеленського. Серед пропозицій Зеленського, зокрема, фігурував Віталій Комарницький.

Зеленський призначив першого заступника голови СБУ А слуги хто? Кого Володимир Зеленський веде в Раду
Новини України Володимир ЗеленськийОлег ЛяшкоЛуганская ОГА
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся