Мільйони на рахунках і квадроцикл: Ткаченко подав декларацію

У міністра дві квартири (вартість - 1,6 млн і 1 млн гривень), дачний будинок (10, 88 млн гривень) та земельна ділянка (1,157 млн. гривень).

Ткаченко володіє Land Rover Range Rover Sport 2019 року випуску і квадроциклом. Ще два автомобіля - BMW X5 і BMW 525 - зареєстровані на його дружину Ганну Ткаченко.

В 2020 році голова Мінкульту заробив 230 882 гривень, працюючи в Управлінні справами Апарату Верховної Ради, а також і 360 404 гривень на посаді міністра культури.

Його дружина задекларувала 1 759 875 гривень зарплати, отриманої на телеканалі 1+1.

Сімейство Ткаченко зберігає готівкою 190 тисяч доларів і 8 млн гривень. На банківських рахунках міністра знаходяться мільйони гривень: 160 416 гривень на рахунку в "Райффайзен Банк Аваль", 5 934 425 гривень у банку "Айбокс", 238 385 гривень і 187 489 гривень на двох рахунках в "Укрсиббанку", 212 871 гривень в банку "Південний".