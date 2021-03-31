Скільки Степанов заробив в 2020 році: декларація міністра

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов опублікував декларацію. За минулий рік він заробив 497 тисяч гривень за місцем роботи в МОЗ.

Міністр володіє квартирою в Києві (площа 340,9 м.кв.), а його дружина Наталя машиномісцем в Києві.

У Степанова три дорогих годинника (Rolex, Breguet, Piaget), у його дружини чотири годинників, ювелірні вироби та картини.

У декларації голова МОЗ вказав, що автомобілі Land Rover Range Rover 2014 та Lexus LX470 2005 належать йому, а два інших - Lexus GX460 2013 та Lexus LX 450 2016 - його дружині.

Міністр за минулий рік заробив 497 527 гривень за офіційним місцем роботи та проценти з Ощадбанку. Його дружина за 2020 рік заробила 988 840 гривень від зайняття підприємницькою діяльністю і також проценти з банків.

У Степанова готівкою 11 300 євро, 160 тисяч гривень, а на банківському рахунку майже більше 665 тисяч доларів. У його дружини готівкою 27 тисяч доларів, на банківських рахунках до 2 млн гривень, більше 240 тисяч доларів.