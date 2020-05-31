Заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко виступив за відновлення системи санепідемконтролю. За його словами, у разі возобоновления вона буде змінена.

Про це Ляшко заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Давайте так: вона повинна бути відновлена. І те, що зруйновано, не повинно бути доруйновано. Але є такі речі, які я не хотів би, щоб поверталися в систему санепідконтролю. Це дозвільні процедури, інспекторські перевірки в міжепідемічний період. Ми постараємося це якось розвести", - сказав він.

Відзначимо, Кабінет міністрів України вирішив ліквідувати Державну санітарно-епідеміологічну службу весною 2017 року, назвавши її подальше функціонування "недоцільним".

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України не планує виділяти санітарно-епідеміологічну станцію в окрему службу, її створення планується саме у складі МОЗ.

Раніше Ляшко заявляв, що в Україні за два роки планують підготувати нову систему санепідстанцій.

Також РБК-Україна повідомляло, що Мінохоронздоров'я планує ввести та відкоригувати коефіцієнт складності в тарифах на медичні послуги.