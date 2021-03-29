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Ляшко про можливість локдауну в Україні: поки що медична система справляється

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 23:08
Ляшко про можливість локдауну в Україні: поки що медична система справляється Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко поки що виключає введення загальнонаціонального локдауну в Україні. За його словами, сьогодні українська медична система справляється з навантаженням.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Маємо 11 областей в червоному рівні. Наближаються нові області також в червоний рівень. Чи варто вводити загальнодержавний карантин? Поки що система охорони здоров'я справляється з навантаженням і ... є позитивний результат", - сказав Ляшко.

Він пояснив, що зимовий локдаун вводився в Україні для того, щоб відсунути хвилю коронавірусу, яку прогнозували у лютому.

"У лютому сплеску не було, він зсунувся на березень. Є ряд факторів про які ми говорили, не можна передбачити, як змінюватиметься вірус. Ми не будемо вводити жорстких обмежень, поки медична система не буде близька до колапсу", - наголосив санлікар.

Зазначимо, до цього у Міністерстві охорони здоров'я говорили, що загальнонаціональний локдаун введуть, якщо понад 13 областей країни опиняться у "червоній" зоні карантину. На сьогодні таких областей 11. У регіонах, які опинилися у "червоній" зоні, діють найбільш жорсткі обмеження.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив, що ситуація з коронавірусом в Україні буде погіршуватися до середини квітня.

Водночас в Івано-Франківській області, з якої почалася третя хвиля COVID-19 в Україні, почали поступово послаблювати карантин.

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