Ляшко опроверг мифы о ценах на лекарства: что происходит на самом деле

В Украине распространяют фейки о том, что цены на лекарства якобы растут. На самом деле ситуация прямо противоположная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в Facebook.
Ляшко обратил внимание, что, по данным аналитических агентств, которые фиксируют реальные рыночные тенденции, цены на лекарства в Украине снижаются:
Ляшко отметил, что с полным перечнем лекарств, которые он упоминал, можно ознакомиться на сайте Минздрава. Если в аптеках цены будут завышать, то украинцам необходимо обращаться к Госпродпотребслужбе.
Министр обратил внимание, что еще один миф, который распространяют в сети, касается того, что больницы якобы не могут покупать лекарства.
"Новое регулирование, вступившее в силу, не влияет на закупки медпрепаратов больницами. Изменения относятся исключительно к розничной торговле лекарствами. Речь идет о запрете маркетинговых платежей и урегулировании наценок на лекарства", - подчеркнул он.
Напомним, с 1 марта в Украине снизили на 30% цены на топ-100 самых популярных лекарств. Соответствующее решение инициировали украинские власти.
Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.
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