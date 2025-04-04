Ляшко спростував міфи про ціни на ліки: що відбувається насправді

В Україні поширюють фейки про те, що ціни на ліки нібито зростають. Насправді ситуація прямо протилежна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка у Facebook.
Ляшко звернув увагу, що, за даними аналітичних агентств, які фіксують реальні ринкові тенденції, ціни на ліки в Україні знижуються:
Ляшко зазначив, що з повним переліком ліків, які він згадував, можна ознайомитися на сайті МОЗ. Якщо в аптеках ціни будуть завищувати, то українцям необхідно звертатися до Держпродспоживслужби.
Міністр звернув увагу, що ще один міф, який поширюють у мережі, стосується того, що лікарні нібито не можуть купувати ліки.
"Нове регулювання, яке набрало чинності, не впливає на закупівлі медпрепаратів лікарнями. Зміни стосуються виключно роздрібної торгівлі ліками. Йдеться про заборону маркетингових платежів і врегулювання націнок на ліки", - підкреслив він.
Нагадаємо, з 1 березня в Україні знизили на 30% ціни на топ-100 найпопулярніших ліків. Відповідне рішення ініціювала українська влада.
Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.
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