Ляшко розповів про обмеження при проведенні спортивних заходів на вулиці
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про правила проведення спортивних заходів на відкритому повітрі в умовах карантину. Зокрема, під час таких заходів діє низка обмежень.
Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Проведення спортивних заходів на вулиці дозволено з дотриманням наступних правил:
- спортивні заходи можуть організовуватися в регіонах, в яких відсутні додаткові карантинні обмеження, що забороняють їх проводити;
- перед кожним забігом марафону необхідно провести опитування на наявність симптомів респіраторної хвороби та провести термоскрінінг всіх учасників та офіційних осіб заходу;
- особи, у яких виявлено ознаки респіраторної хвороби та / або виявлено температуру тіла понад 37,2, не допускаються до участі у заході;
- хворі і ті, у яких є підозра на COVID-19, відсторонюються від участі на час самоізоляції або хвороби;
- персонал, волонтери та судді змагання повинні бути в масках, контроль над цим покладено на організаторів заходів;
- реєстрація на захід проводиться онлайн;
- вхід в стартовий коридор заходу дозволяється тільки учасникам відповідно до квоти;
- у разі проведення заходу з кількістю до тисячі учасників, старти повинні проходити з обмеженням кількості не більше 100 учасників в одній " хвилі";
- при проведенні змагання з більш ніж тисячею учасників, старти повинні проходити з обмеженням кількості не більше 200 учасників.
При цьому заборонений:
- обмінюватися особистими речами (рушники, халати і т. д.) з іншими учасниками;
- розміщення трибун, закритих глядацьких секторів, глядацьких лож у разі застосування на території регіону обмежень "червоної" зони.
Також Ляшко зазначив, що фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 у важкій формі.
Нагадаємо, в Україні станом на 14 травня майже всі регіони знаходяться в "жовтій" зоні карантину. Сьогодні в" помаранчеву " зону повернули Миколаївську область.