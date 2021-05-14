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Ляшко розповів про обмеження при проведенні спортивних заходів на вулиці

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Києва, П'ятниця 14 травня 2021 11:05
Ляшко розповів про обмеження при проведенні спортивних заходів на вулиці Фото: головний санлікар Віктор Ляшко(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про правила проведення спортивних заходів на відкритому повітрі в умовах карантину. Зокрема, під час таких заходів діє низка обмежень.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Проведення спортивних заходів на вулиці дозволено з дотриманням наступних правил:

  • спортивні заходи можуть організовуватися в регіонах, в яких відсутні додаткові карантинні обмеження, що забороняють їх проводити;
  • перед кожним забігом марафону необхідно провести опитування на наявність симптомів респіраторної хвороби та провести термоскрінінг всіх учасників та офіційних осіб заходу;
  • особи, у яких виявлено ознаки респіраторної хвороби та / або виявлено температуру тіла понад 37,2, не допускаються до участі у заході;
  • хворі і ті, у яких є підозра на COVID-19, відсторонюються від участі на час самоізоляції або хвороби;
  • персонал, волонтери та судді змагання повинні бути в масках, контроль над цим покладено на організаторів заходів;
  • реєстрація на захід проводиться онлайн;
  • вхід в стартовий коридор заходу дозволяється тільки учасникам відповідно до квоти;
  • у разі проведення заходу з кількістю до тисячі учасників, старти повинні проходити з обмеженням кількості не більше 100 учасників в одній " хвилі";
  • при проведенні змагання з більш ніж тисячею учасників, старти повинні проходити з обмеженням кількості не більше 200 учасників.

При цьому заборонений:

  • обмінюватися особистими речами (рушники, халати і т. д.) з іншими учасниками;
  • розміщення трибун, закритих глядацьких секторів, глядацьких лож у разі застосування на території регіону обмежень "червоної" зони.

Також Ляшко зазначив, що фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 у важкій формі.

Нагадаємо, в Україні станом на 14 травня майже всі регіони знаходяться в "жовтій" зоні карантину. Сьогодні в" помаранчеву " зону повернули Миколаївську область.

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